Брюссель: процес вступу Грузії до ЄС де-факто зупинено через закон про "іноземних агентів"
Київ • УНН
Лідери ЄС висловлюють серйозне занепокоєння щодо грузинського закону про "іноземних агентів", заявляючи, що він відхиляється від рекомендацій ЄС і де-факто зупиняє процес вступу Грузії до Євросоюзу.
Лідери країн ЄС заявили, що процес вступу Грузії до ЄС де-факто зупинено через ухвалений закон про "іноземних агентів". Закон є відступом від рекомендацій Єврокомісії про надання Грузії статусу кандидата в Євросоюз. Про це йдеться у висновках Європейської ради від 27 червня за підсумками саміту лідерів країн ЄС в Брюсселі, повідомляє УНН.
Європейська Рада висловлює серйозну занепокоєність у зв'язку з останніми подіями в Грузії. Зокрема, ухвалений закон про прозорість іноземного впливу являє собою відступ від кроків, викладених у рекомендації Комісії щодо статусу кандидата Європейська рада закликає владу Грузії прояснити свої наміри і скасувати нинішній курс дій, який ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС, де-факто приводячи до зупинки процес вступу
У документі міститься заклик припинити залякування, погрози і фізичні напади на представників громадянського суспільства, політичних лідерів, громадських активістів і журналістів у Грузії, що почастішали.
Крім того, в декларації саміту йдеться, що влада Грузії повинна забезпечити, щоб парламентські вибори цієї осені були вільними та справедливими. Для цього в ЄС закликають до суттєвого довгострокового та короткострокового спостереження за виборами.
Доповнення
Як заявляв Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, якщо влада країни "продовжить йти тим самим шляхом", двері для вступу Грузії до Європейського Союзу будуть зачинені.