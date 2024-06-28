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Брюссель: процес вступу Грузії до ЄС де-факто зупинено через закон про "іноземних агентів"

Київ • УНН

 • 19038 перегляди

Лідери ЄС висловлюють серйозне занепокоєння щодо грузинського закону про "іноземних агентів", заявляючи, що він відхиляється від рекомендацій ЄС і де-факто зупиняє процес вступу Грузії до Євросоюзу.

Брюссель: процес вступу Грузії до ЄС де-факто зупинено через закон про "іноземних агентів"

Лідери країн ЄС  заявили, що процес вступу Грузії до ЄС де-факто зупинено через ухвалений закон про "іноземних агентів". Закон є відступом від рекомендацій Єврокомісії про надання Грузії статусу кандидата в Євросоюз. Про це йдеться у висновках Європейської ради від 27 червня за підсумками саміту лідерів країн ЄС в Брюсселі, повідомляє УНН.

Європейська Рада висловлює серйозну занепокоєність у зв'язку з останніми подіями в Грузії. Зокрема, ухвалений закон про прозорість іноземного впливу являє собою відступ від кроків, викладених у рекомендації Комісії щодо статусу кандидата Європейська рада закликає владу Грузії прояснити свої наміри і скасувати нинішній курс дій, який ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС, де-факто приводячи до зупинки процес вступу

- йдеться у заяві.

У документі міститься заклик припинити залякування, погрози і фізичні напади на представників громадянського суспільства, політичних лідерів, громадських активістів і журналістів у Грузії, що почастішали.

 Крім того, в декларації саміту йдеться, що влада Грузії повинна забезпечити, щоб парламентські вибори цієї осені були вільними та справедливими. Для цього  в ЄС закликають до суттєвого довгострокового та короткострокового спостереження за виборами.

Доповнення

Як заявляв Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, якщо влада країни "продовжить йти тим самим шляхом",  двері для вступу Грузії до Європейського Союзу будуть зачинені. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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