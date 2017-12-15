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ВСУ взяли на вооружение беспилотник Fly Eye

ВСУ взяли на вооружение беспилотник Fly Eye

Киев  •  УНН

 • 38217 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о принятии на вооружение Вооруженных Сил Украины БПАК Fly Eye. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ на своей странице в Facebook, передает УНН.

Как отметили в ВСУ, Fly Eye стал первым беспилотным авиационным комплексом, который "удостоился такой чести" за время независимости нашего государства.

"Перед этим Fly Eye тщательно проверяли на соответствие заявленным характеристикам при определяющих ведомственных испытаний", - отметили в сообщении.

БПЛА Fly Eye имеет длину 1,9 м, его взлетный вес составляет 11 кг, тогда как на полезную нагрузку приходится 4 кг. Силовая установка позволяет аппарата развивать скорость до 160 км/ч. и подниматься на высоту до 4 км. Продолжительность полета в зависимости от различных факторов - в пределах двух-трех часов.

Средства связи позволяют управлять устройством на расстоянии до 50 км с передачей разведывательной информации в режиме реального времени. Цифровые каналы передачи данных позволяют не только идентифицировать тип военной техники, но и определить ее модификацию.

Одним из преимуществ является то, что блок наблюдения БПЛА оснащен дневной камерой и тепловизором. Это дает ему возможность работать днем, в условиях ограниченной видимости, например задымленной местности, и ночью. Кроме того, благодаря наличию тепловизора удобно проводить корректировки артиллерийского огня, потому что четко видно места разрыва боеприпасов.

Также сообщается, что Fly Eye изготавливается на ОАО "ЧЕЗАРА" из составляющих компонентов, поставляемых компанией WB Electronics, Республика Польша, согласно лицензионному договору, заключенному между ОАО "ЧЕЗАРА" и WB Electronics - разработчиком БПАК Fly Eye.

Как сообщал УНН, финансирование направления аэроразведка в Вооруженных силах Украины в следующем году увеличат в разы.

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