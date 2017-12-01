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Фінансування аеророзвідки ЗСУ збільшать наступного року

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Фінансування напряму аеророзвідки у Збройних силах України наступного року збільшать в рази. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН з посиланням на прес-службу оборонного відомства.

Як зазначається, Міноборони готове впроваджувати досвід волонтерів, які з першого дня російської агресії допомагали військовослужбовцям безпілотною літальною технікою, та продовжують готувати спеціалістів у цій галузі. Оборонне відомство також готове долучитися до створення разом із волонтерами школи підготовки спеціалістів – аеророзвідників.

"Наступного року планується збільшити фінансування на закупівлю, утримання та обслуговування БПЛА, підготовку спеціалістів, створення відповідних підрозділів у бойових частинах ЗС України", - цитує С.Полторака прес-служба.

Нагадаємо, в Україні випробували новий ударний безпілотник.

Українські Національні Новини

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