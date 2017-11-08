В Україні випробували новий ударний безпілотник

За даними прес-служби, секретар РНБО Олександр Турчиноввзяв участь у перших льотних випробуваннях БПЛА оперативно-тактичного рівня “Горлиця” виробництва ДП “Антонов”.

“Сьогодні відбулися перші льотні випробування БПЛА вже оперативно-тактичного рівня „Горлиця“, виробленого на нашому ДП „Антонов“. Цей БПЛА здатний безперервно триматися у польоті 7 годин, працювати на висоті 5 тисяч метрів, дальність його польоту — понад тисячу кілометрів”, — сказав О. Турчинов.

Крім того, він повідомив, що за технічними характеристиками БПЛА здатний виконувати різні функції, зокрема вести розвідку, забезпечувати координацію вогню, а також вогневе враження супротивника, використовуючи ракети “повітря-земля”.

Як повідомляв УНН, Петро Порошенко вимагає оснащення кожної артбатареї безпілотниками.