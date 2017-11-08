В Украине испытали новый ударный беспилотник

По данным пресс-службы, секретарь СНБО Александр Турчинов принял участие в первых летных испытаниях БПЛА оперативно-тактического уровня "Горлица" производства ГП "Антонов".

"Сегодня состоялись первые летные испытания БПЛА уже оперативно-тактического уровня "Горлица", производимого на нашем ГП "Антонов". Этот БПЛА способен непрерывно держаться в полете 7 часов, работать на высоте 5000 метров, дальность его полета - более тысячи километров ", - сказал Турчинов.

Кроме того, он сообщил, что по техническим характеристикам БПЛА способен выполнять различные функции, в частности вести разведку, обеспечивать координацию огня, а также огневое поражения противника, используя ракеты "воздух-земля".

Как сообщал УНН, Петр Порошенко требует оснащение каждой артбатареи беспилотниками.