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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 3371 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 30435 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 62525 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 81676 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 87118 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 67699 просмотра

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В Украине испытали новый ударный беспилотник

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине прошли первые летные испытания БПЛА оперативно-тактического уровня "Горлица", который может работать на высоте 5 тыс. метров, дальность его полета - более тысячи километров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СНБО.

По данным пресс-службы, секретарь СНБО Александр Турчинов принял участие в первых летных испытаниях БПЛА оперативно-тактического уровня "Горлица" производства ГП "Антонов".

"Сегодня состоялись первые летные испытания БПЛА уже оперативно-тактического уровня "Горлица", производимого на нашем ГП "Антонов". Этот БПЛА способен непрерывно держаться в полете 7 часов, работать на высоте 5000 метров, дальность его полета - более тысячи километров ", - сказал Турчинов.

Кроме того, он сообщил, что по техническим характеристикам БПЛА способен выполнять различные функции, в частности вести разведку, обеспечивать координацию огня, а также огневое поражения противника, используя ракеты "воздух-земля".

Как сообщал УНН, Петр Порошенко требует оснащение каждой артбатареи беспилотниками.

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