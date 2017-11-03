Президент вимагає оснащення кожної артбатареї безпілотниками

"Поступово знаходить рішення інше важливе для артилеристів питання – ведення артилерійської розвідки за допомогою і активного використання безпілотних літальних апаратів… На сьогодні поставлено завдання, щоб кожна артилерійська батарея була оснащенна системою безпілотних літальних апаратів і програмно-апаратним зв’язком. Такий підхід забезпечує нам відхід від застарілих радянських принципів", - сказав він.

Нагадаємо, П.Порошенко наказав нарощувати підготовку артилеристів-ракетників.