Президент вимагає оснащення кожної артбатареї безпілотниками
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кожна артилерійська батарея української армії має бути оснащена системою безпілотних літальних апаратів і програмно-апаратним зв’язком. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на артилерійському полігоні у День ракетних військ і артилерії, передає кореспондент УНН.
"Поступово знаходить рішення інше важливе для артилеристів питання – ведення артилерійської розвідки за допомогою і активного використання безпілотних літальних апаратів… На сьогодні поставлено завдання, щоб кожна артилерійська батарея була оснащенна системою безпілотних літальних апаратів і програмно-апаратним зв’язком. Такий підхід забезпечує нам відхід від застарілих радянських принципів", - сказав він.
Нагадаємо, П.Порошенко наказав нарощувати підготовку артилеристів-ракетників.