Президент требует оснащения каждой артбатареи беспилотниками

"Постепенно находит решение другой важный для артиллеристов вопрос - ведение артиллерийской разведки с помощью и активного использования беспилотных летательных аппаратов... На сегодня поставлена задача, чтобы каждая артиллерийская батарея была оснащению системами беспилотных летательных аппаратов и программно-аппаратной связью. Такой подход обеспечивает нам отход от устаревших советских принципов", - сказал он.

Напомним, П.Порошенко приказал наращивать подготовку артиллеристов-ракетчиков.