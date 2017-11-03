Президент требует оснащения каждой артбатареи беспилотниками
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Каждая артиллерийская батарея украинской армии должна быть оснащена системами беспилотных летательных аппаратов и программно-аппаратной связью. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на артиллерийском полигоне в День ракетных войск и артиллерии, передает корреспондент УНН.
"Постепенно находит решение другой важный для артиллеристов вопрос - ведение артиллерийской разведки с помощью и активного использования беспилотных летательных аппаратов... На сегодня поставлена задача, чтобы каждая артиллерийская батарея была оснащению системами беспилотных летательных аппаратов и программно-аппаратной связью. Такой подход обеспечивает нам отход от устаревших советских принципов", - сказал он.
Напомним, П.Порошенко приказал наращивать подготовку артиллеристов-ракетчиков.