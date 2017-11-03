Президент требует оснащения каждой артбатареи беспилотниками

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53580 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 121484 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104774 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107464 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106222 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 98371 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104779 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102378 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144436 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116351 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Президент требует оснащения каждой артбатареи беспилотниками

Президент требует оснащения каждой артбатареи беспилотниками

Киев  •  УНН

 • 9424 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Каждая артиллерийская батарея украинской армии должна быть оснащена системами беспилотных летательных аппаратов и программно-аппаратной связью. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на артиллерийском полигоне в День ракетных войск и артиллерии, передает корреспондент УНН.

"Постепенно находит решение другой важный для артиллеристов вопрос - ведение артиллерийской разведки с помощью и активного использования беспилотных летательных аппаратов... На сегодня поставлена задача, чтобы каждая артиллерийская батарея была оснащению системами беспилотных летательных аппаратов и программно-аппаратной связью. Такой подход обеспечивает нам отход от устаревших советских принципов", - сказал он.

Напомним, П.Порошенко приказал наращивать подготовку артиллеристов-ракетчиков.

Украинские Национальные Новости

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