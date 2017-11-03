Порошенко наказав нарощувати підготовку артилеристів-ракетників
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховний головнокомандувач, Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству оборони України та керівництву Збройних сил України нарощувати підготовку артилеристів-ракетників. Про це він заявив під час виступу на артилерійському полігоні у День ракетних військ і артилерії, передає кореспондент УНН.
"Я наказую МОУ, ЗСУ і надалі нарощувати інтенсивність і якість підготовки наших героїв, наших артилеристів-ракетників", - заявив П.Порошенко.
При цьому Верховний головнокомандувач пояснив, які проблеми наразі існують в українському війську.
"Правду кажучи, на жаль, проблем ще вистачає. Це стосується як проблем відновлення та модернізації озброєння, забезпечення боєприпасами, вдосконалення навчальних центрів з підготовки фахівців-артилеристів, проведення процесу їх підготовки в повній відповідності до реальних потреб українського війська і стандартів НАТО", - сказав П.Порошенко.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що на ракетні війська та артилерію припадає 70% боєвих вогневих завдань на Донбасі.