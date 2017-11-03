Порошенко наказав нарощувати підготовку артилеристів-ракетників

"Я наказую МОУ, ЗСУ і надалі нарощувати інтенсивність і якість підготовки наших героїв, наших артилеристів-ракетників", - заявив П.Порошенко.

При цьому Верховний головнокомандувач пояснив, які проблеми наразі існують в українському війську.

"Правду кажучи, на жаль, проблем ще вистачає. Це стосується як проблем відновлення та модернізації озброєння, забезпечення боєприпасами, вдосконалення навчальних центрів з підготовки фахівців-артилеристів, проведення процесу їх підготовки в повній відповідності до реальних потреб українського війська і стандартів НАТО", - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що на ракетні війська та артилерію припадає 70% боєвих вогневих завдань на Донбасі.