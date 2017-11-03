Порошенко приказал наращивать подготовку артиллеристов-ракетчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховный главнокомандующий, Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству обороны Украины и руководству Вооруженных сил Украины наращивать подготовку артиллеристов-ракетчиков. Об этом он заявил во время выступления на артиллерийском полигоне в День ракетных войск и артиллерии, передает корреспондент УНН.
"Я приказываю МОУ, ВСУ и в дальнейшем наращивать интенсивность и качество подготовки наших героев, наших артиллеристов-ракетчиков", - заявил П.Порошенко.
При этом Верховный главнокомандующий объяснил, какие проблемы существуют в украинской армии.
"По правде говоря, к сожалению, проблем еще хватает. Это касается как проблем восстановления и модернизации вооружения, обеспечения боеприпасами, совершенствования учебных центров по подготовке специалистов-артиллеристов, проведение процесса их подготовки в полном соответствии с реальными потребностями украинского войска и стандартам НАТО", - сказал П.Порошенко.
Напомним, П.Порошенко заявил, что на ракетные войска и артиллерию приходится 70% боевих огневых задач на Донбассе.