Порошенко приказал наращивать подготовку артиллеристов-ракетчиков

"Я приказываю МОУ, ВСУ и в дальнейшем наращивать интенсивность и качество подготовки наших героев, наших артиллеристов-ракетчиков", - заявил П.Порошенко.

При этом Верховный главнокомандующий объяснил, какие проблемы существуют в украинской армии.

"По правде говоря, к сожалению, проблем еще хватает. Это касается как проблем восстановления и модернизации вооружения, обеспечения боеприпасами, совершенствования учебных центров по подготовке специалистов-артиллеристов, проведение процесса их подготовки в полном соответствии с реальными потребностями украинского войска и стандартам НАТО", - сказал П.Порошенко.

Напомним, П.Порошенко заявил, что на ракетные войска и артиллерию приходится 70% боевих огневых задач на Донбассе.