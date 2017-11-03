Порошенко: на ракетні війська та артилерію припадає 70% боєвих вогневих завдань на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На ракетні війська та артилерію припадає більше 70% боєвих вогневих завдань, що стоять перед українськими військами, які боронять українську землю. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу у п'ятницю, передає УНН.
"Після того, як російська агресія на сході нашої держави за допомогою кремлівського воєнторгу суттєво наростила свій потенціал в протиповітрянній обороні та ускладнили нашу можливість застосовувати фронтову військову авіацію, саме тоді ракети війська та артилерія стали основним вогневим гравцем на полі бою. На них припадає більше 70% боєвих вогневих завдань, які стоять перед українськими військами, які боронять українську землю", - сказав Президент.
Як повідомляв УНН, Президент наказав Міноборони нарощувати інтенсивність та якість ЗСУ.