Порошенко: на ракетні війська та артилерію припадає 70% боєвих вогневих завдань на Донбасі

"Після того, як російська агресія на сході нашої держави за допомогою кремлівського воєнторгу суттєво наростила свій потенціал в протиповітрянній обороні та ускладнили нашу можливість застосовувати фронтову військову авіацію, саме тоді ракети війська та артилерія стали основним вогневим гравцем на полі бою. На них припадає більше 70% боєвих вогневих завдань, які стоять перед українськими військами, які боронять українську землю", - сказав Президент.

Як повідомляв УНН, Президент наказав Міноборони нарощувати інтенсивність та якість ЗСУ.