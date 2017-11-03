Порошенко: на ракетные войска и артиллерию приходится 70% боевих огневых задач на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. На ракетные войска и артиллерию приходится более 70% боевих огневых задач, стоящих перед украинскими войсками, которые защищают украинскую землю. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в пятницу, передает УНН.
"После того, как российская агрессия на востоке нашего государства с помощью кремлевского военторга существенно нарастила свой потенциал в противоздушной обороне и усложнили нашу возможность применять фронтовую военную авиацию, именно тогда ракеты войска и артиллерия стали основным огневым игроком на поле боя. На них приходится более 70% боевих огневых задач, которые стоят перед украинскими войсками, которые защищают украинскую землю", - сказал Президент.
Как сообщал УНН, Президент приказал Минобороны наращивать интенсивность и качество ВСУ.