Порошенко: на ракетные войска и артиллерию приходится 70% боевих огневых задач на Донбассе

"После того, как российская агрессия на востоке нашего государства с помощью кремлевского военторга существенно нарастила свой потенциал в противоздушной обороне и усложнили нашу возможность применять фронтовую военную авиацию, именно тогда ракеты войска и артиллерия стали основным огневым игроком на поле боя. На них приходится более 70% боевих огневых задач, которые стоят перед украинскими войсками, которые защищают украинскую землю", - сказал Президент.

Как сообщал УНН, Президент приказал Минобороны наращивать интенсивность и качество ВСУ.