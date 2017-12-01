Финансирование аэроразведки ВСУ увеличат в следующем году
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Финансирование направления аэроразведки в Вооруженных силах Украины в следующем году увеличат в разы. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Как отмечается, Минобороны готово внедрять опыт волонтеров, которые с первого дня российской агрессии помогали военнослужащим беспилотной летательной техникой, и продолжают готовить специалистов в этой области. Оборонное ведомство также готово принять участие в создании вместе с волонтерами школы подготовки специалистов - аероразведчиков.
"В следующем году планируется увеличить финансирование на закупку, содержание и обслуживание БПЛА, подготовку специалистов, создание соответствующих подразделений в боевых частях ВС Украины", - цитирует С.Полторака пресс-служба.
Напомним, в Украине испытали новый ударный беспилотник.