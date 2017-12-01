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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 39679 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 24326 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 37945 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 50413 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 108114 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 112822 просмотра

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10 марта, 15:15 • 136497 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Финансирование аэроразведки ВСУ увеличат в следующем году

Финансирование аэроразведки ВСУ увеличат в следующем году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Финансирование направления аэроразведки в Вооруженных силах Украины в следующем году увеличат в разы. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Как отмечается, Минобороны готово внедрять опыт волонтеров, которые с первого дня российской агрессии помогали военнослужащим беспилотной летательной техникой, и продолжают готовить специалистов в этой области. Оборонное ведомство также готово принять участие в создании вместе с волонтерами школы подготовки специалистов - аероразведчиков.

"В следующем году планируется увеличить финансирование на закупку, содержание и обслуживание БПЛА, подготовку специалистов, создание соответствующих подразделений в боевых частях ВС Украины", - цитирует С.Полторака пресс-служба.

Напомним, в Украине испытали новый ударный беспилотник.

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