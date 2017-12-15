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ЗСУ взяли на озброєння безпілотник Fly Eye

ЗСУ взяли на озброєння безпілотник Fly Eye

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про прийняття на озброєння Збройних Сил України БпАК Fly Eye. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ на своїй сторінці в Facebook, передає УНН

Як зазначили у ЗСУ, Fly Eye став першим безпілотним авіаційним комплексом, який “удостоївся такої честі” за часів незалежності нашої держави.

“Перед цим Fly Eye ретельно перевіряли на відповідність заявленим характеристикам під час визначальних відомчих випробувань”, — зазначили у повідомленні.

БпЛА Fly Eye має довжину 1,9 м, його злітна вага становить 11 кг, тоді як на корисне навантаження припадає 4 кг. Силова установка дає змогу апарату розвивати швидкість до 160 км/год. й підніматися на висоту до 4 км. Тривалість польоту залежно від різних факторів — у межах двох-трьох годин.

Засоби зв’язку дають змогу управляти пристроєм на відстані до 50 км з передачею розвідувальної інформації в режимі реального часу. Цифрові канали передачі даних дозволяють не тільки ідентифікувати тип військової техніки, але і визначити її модифікацію.

Однією із переваг є те, що блок спостереження БПЛА оснащений денною камерою і тепловізором. Це дає йому змогу працювати вдень, в умовах обмеженої видимості, наприклад задимленої місцевості, і вночі. Крім того, завдяки наявності тепловізора зручно проводити корегування артилерійського вогню, бо чітко видно місця розриву боєприпасів.

Також повідомляється, що Fly Eye виготовляється на ПАТ “ЧЕЗАРА” із складових компонентів, які постачаються компанією WB Electronics, Республіка Польща, згідно з ліцензійним договором, укладеним між ПАТ “ЧЕЗАРА” та WB Electronics — розробником БпАК Fly Eye.

Як повідомляв УННфінансування напряму аеророзвідки у Збройних силах України наступного року збільшать в рази.

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