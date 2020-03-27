Рост ажиотажа на границе: за минувшие сутки совершено более 27 тыс. пропускных операций
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. За минувшие сутки пассажиропоток на границе заметно увеличился, пограничники осуществили более 27 тысяч пропускных операций, большинство из которых осуществлено в отношении граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"За прошедшие сутки пассажиропоток на границе имел тенденцию к увеличению. 26 марта сотрудники Госпогранслужбы совершили более 27 тысяч пропускных операций, как на въезд так и на выезд. Подавляющее большинство, более 18 тысяч пропускных операций, было совершено в отношении граждан Украины, которые возвращались из-за рубежа. В том числе более 6,5 тысячи наших соотечественников прибыли в пункты пропуска на границе со странами ЕС без транспортных средств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было совершено более 200 выездов транспортных средств для перевозки граждан. За сутки на границе провели температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья относительно более 20 тысяч человек.
"Из-за увеличения пассажиропотока, а также дополнительных контрольно-профилактические мероприятий, продолжительность контрольных процедур несколько возросла", - сообщили в Госпогранслужбе.
Напомним, за месяц температурного скрининга пограничники проверили более 2,7 млн человек - как украинцев, так и иностранцев.