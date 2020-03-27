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Зростання ажіотажу на кордоні: за минулу добу здійснено понад 27 тис. пропускних операцій

Київ • УНН

 • 17833 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. За минулу добу пасажиропотік на кордоні помітно збільшився, прикордонники здійснили понад 27 тисяч пропускних операцій, більшість яких здійснено відносно громадян України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Минулої доби пасажиропотік на кордоні мав тенденцію до збільшення. 26 березня співробітники Держприкордонслужби здійснили понад 27 тисяч пропускних операцій, як на в’їзд так і на виїзд. Переважна більшість, понад 18 тисяч пропускних операцій, було здійснено відносно громадян України, які поверталися з-за кордону. У тому числі більше 6,5 тисячі наших співвітчизників прибули у пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС без транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було здійснено більше 200 виїздів транспортних засобів для перевезення громадян. За добу на кордоні провели температурний скринінг та опитування щодо стану здоров’я відносно більш як 20 тисяч осіб.

"Через збільшення пасажиропотоку, а також через додаткові контрольно-профілактичні заходи, тривалість контрольних процедур дещо зросла", - повідомили у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, за місяць температурного скринінгу прикордонники перевірили понад 2,7 млн осіб - як українців, так і іноземців.

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