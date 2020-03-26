Прикордонники за місяць температурного скринінгу перевірили понад 2,7 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. За місяць температурного скринінгу прикордонники перевірили понад 2,7 млн осіб - як українців, так і іноземців. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
"Вже місяць прикордонники проводять заходи з температурного скринінгу. За цей час перевірено понад 2,7 мільйона осіб – як громадян України так і іноземців", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що іноді пасажири, перш ніж перетнути кордон, вдавались до хитрощів - вживали жарознижувальні препарати.
"Ми спостерігаємо, що відсоток виявлення осіб із підвищеною температурою наднизький. Всього зафіксовано 52 особи, в яких спостерігалась підвищена температура", – зазначив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.
Також вказано, що протягом березня зросла кількість осіб, які в’їжджають в Україну, порівняно з тими, хто виїжджає - їх на 200 тис. більше.
"Наші громадяни повертаються на Батьківщину, наші заробітчани повертаються додому, але чи усі вони є здоровими, чи ніхто з них немає захворювання на коронавірус – дуже важко сказати", – додав Сергій Дейнеко.
Нагадаємо, у чоловіка виявили коронавірус під час перевірки в аеропорту "Бориспіль".