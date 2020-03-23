У чоловіка виявили коронавірус під час перевірки в аеропорту "Бориспіль"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Упродовж минулої доби прикордонники оформили понад 22 тисячі осіб, з них на в’їзд в Україну – понад 15 тисяч. Більше 13 тисяч з них – це українці, які повернулися з-за кордону. В одного з них експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Так, протягом доби прикордонники та працівники санітарно-карантинних підрозділів провели опитування щодо стану здоров’я та виміри температури у більш ніж 15 тисяч осіб.
У пункті пропуску “Бориспіль” під час оформлення на приліт пасажирів одного з авіарейсів, громадянин України поскаржився на погане самопочуття. Усі служби діяли відповідно до алгоритму. Чоловіку провели експрес-тест, який показав позитивний результат та підтвердив захворювання на коронавірус. Хворого одразу доставили до інфекційного відділення лікарні.
Повідомляється, що сьогодні прикордонники очікують два евакуаційні поїзди — з Польщі та Латвії. Оформлення потягу “Перемишль-Київ” будуть здійснювати у Львівській області прикордонники Мостиського загону, а потяг “Рига-Київ” оформлятимуть у Києві військовослужбовці окремого контрольно-пропускного пункту “Київ”.
Окрім того, в зоні ООС ухвалені окремі рішення щодо перетинання лінії розмежування в обох напрямках майже 100 громадянами, а адмінмежу з ТОТУ АР Крим учора перетнули 215 осіб.
Як повідомляв УНН, в Україні, станом на ранок 23 березня, зареєстровано 73 випадки хвороби COVID-19, з них 3 — летальні.