У чоловіка виявили коронавірус під час перевірки в аеропорту "Бориспіль"

КИЇВ. 23 березня. УНН. Упродовж минулої доби прикордонники оформили понад 22 тисячі осіб, з них на в’їзд в Україну – понад 15 тисяч. Більше 13 тисяч з них – це українці, які повернулися з-за кордону. В одного з них експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.