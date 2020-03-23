У мужчины обнаружили коронавирус при проверке в аэропорту "Борисполь"

КИЕВ. 23 марта. УНН. За прошедшие сутки пограничники оформили более 22 тысяч человек, из них на въезд в Украину - более 15 тысяч. Более 13 тысяч из них - это украинцы, вернувшиеся из-за границы. У одного из них экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.