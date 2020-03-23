У мужчины обнаружили коронавирус при проверке в аэропорту "Борисполь"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103565 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106171 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108134 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106857 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116198 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101574 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105870 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106762 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131665 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130495 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
У мужчины обнаружили коронавирус при проверке в аэропорту "Борисполь"

У мужчины обнаружили коронавирус при проверке в аэропорту "Борисполь"

Киев  •  УНН

 • 26126 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. За прошедшие сутки пограничники оформили более 22 тысяч человек, из них на въезд в Украину - более 15 тысяч. Более 13 тысяч из них - это украинцы, вернувшиеся из-за границы. У одного из них экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, в течение суток пограничники и работники санитарно-карантинных подразделений провели опрос о состоянии здоровья и измерение температуры у более чем 15 тысяч человек.

В пункте пропуска "Борисполь" при оформлении на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие. Все службы действовали в соответствии с алгоритмом. Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы.

Сообщается, что сегодня пограничники ожидают два эвакуационных поезда - из Польши и Латвии. Оформление поезда "Перемышль-Киев" будут осуществлять во Львовской области пограничники Мостиского отряда, а поезд "Рига-Киев" будут оформлять в Киеве военнослужащие отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

Кроме того, в зоне ООС приняты отдельные решения относительно пересечения линии разграничения в обоих направлениях почти 100 гражданами, а админчерту с ВОТУ АР Крым вчера пересекли 215 человек.

Как сообщал УНН, в Украине, по состоянию на утро 23 марта, зарегистрировано 73 случая болезни COVID-19, из них 3 - летальные.

Украинские Национальные Новости

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