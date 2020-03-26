Пограничники за месяц температурного скрининга проверили более 2,7 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. За месяц температурного скрининга пограничники проверили более 2,7 млн человек - как украинцев, так и иностранцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"Уже месяц пограничники проводят мероприятия по температурному скринингу. За это время проверено более 2,7 миллиона человек - как граждан Украины так и иностранцев", - говорится в сообщении.
Сообщается, что иногда пассажиры, прежде чем пересечь границу, прибегали к хитрости - употребляли жаропонижающие препараты.
"Мы наблюдаем, что процент выявления лиц с повышенной температурой сверхнизкий. Всего зафиксировано 52 человека, в которых наблюдалась повышенная температура", - отметил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
Также указано, что в течение марта возросло количество лиц, въезжающих в Украину по сравнению с теми, кто выезжает - их на 200 тыс. больше.
"Наши граждане возвращаются на Родину, наши работники возвращаются домой, но все ли они здоровы, или никто из них не имеет заболевания коронавирусом - очень трудно сказать", - добавил Сергей Дейнеко.
Напомним, в мужчины обнаружили коронавирус при проверке в аэропорту "Борисполь".