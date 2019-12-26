Утром в Киеве затруднено движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. По состоянию на 8:50 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, движение затруднено на проспекте Валерия Лобановского, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Дружбы Народов, улицы Вячеслава Черновола и улице Большой Васильковской.
Также в пробках стоит проспект Правды, улица Глубочицкая, улица Юрия Ильенко и улица Дегтяревская.
На левом берегу движение затруднено на проспекте Юрия Гагарина, проспекте Генерала Ватутина, Харьковском шоссе, Броварском проспекте и проспекте Освободителей.
Также затруднено движение на всех мостах: мосту Метро, Дарницком мосту, Северном и Южном мостах.
Напомним, что водителей предупредили о мокрых дорогах и тумане.