Водіїв попередили про мокрі дороги та туман
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Автомобільні дороги державного значення на ранок четверга, 26 грудня, у більшості областей України - мокрі, також місцями утримується туман. Проїзд основними автошляхами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 26 грудня на більшій території країни мряка та слабкий дощ, на півдні місцями туман. Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре. На більшості перевальних ділянках доріг без опадів, у Львівській області невеликий дощ. Покриття мокре, на Ужоцькому перевалі місцями утворився сніговий накат", - повідомили дорожники.
На дорогах державного значення, як вказано, виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок тощо.
"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - зазначили дорожники.
Нагадаємо, у найближчі дні на території України очікується хмарна погода з опадами у вигляді снігу.