Синоптики дали прогноз на найближчі три доби: дощі, сніг та ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В найближчі дні на території України очікується хмарна погода з опадами у вигляді снігу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
Протягом п’ятниці та суботи, 27 та 28 грудня, буде йти мокрий сніг та дощитиме.
“У східних та південних областях невеликий дощ, 28 грудня з мокрим снігом; на решті території часом мокрий сніг, 27 грудня у центральних та північних областях переважно дощ. 28 грудня на дорогах місцями ожеледиця”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вітер обидва дня північний та північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі та вдень 27 грудня 0-5° тепла, 28 грудня від 2° тепла до 3° морозу.
В Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 3-8° морозу.
У Київській області та Києві в ці дні хмарно. 27 грудня очікується дощ та мокрий сніг, температура протягом доби 0-5° тепла. 28 грудня мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.
Вітер аналогічний.
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У свою чергу, у неділю та понеділок, 29 та 30 грудня, синоптики прогнозують суттєве похолодання.
“29 грудня невеликий, вночі на Правобережжі помірний сніг; 30 грудня без опадів”, — повідомили синоптики.
Так, температу вночі становитиме 3-9°, вдень 0-5° морозу; у південних (29 грудня і у східних) областях вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу (вночі 30 грудня 1-6° морозу).
У Карпатах сніг, температура вночі 8-14°, вдень 5-10° морозу.
У Києві та області 29 грудня невеликий (вночі помірний) сніг;
30 грудня без опадів. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.
Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня, в окремих областях України синоптики попередили про снігопад.