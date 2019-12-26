Сьогодні в окремих областях України очікується снігопад
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Сьогодні на території всієї України очікується хмарна погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
“Невеликий дощ, в західних областях з мокрим снігом, у північній частині помірні дощі. На Лівобережжі місцями туман”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вітер північно-західний, на сході країни південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі та вдень 1-6° тепла, в західних областях та на Луганщині від 3° тепла до 1° морозу.
В Карпатах невеликий сніг, температура пртягом доби 1-6° морозу.
У Києві очікується хмарна погода з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень на рівні 4-6° тепла.
У Київській області ситуація аналогічна, окрім температури: вночі та вдень 1-6° тепла.
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