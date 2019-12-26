Сегодня в отдельных областях Украины ожидается снегопад
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Сегодня на территории всей Украины ожидается облачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
“Небольшой дождь, в западных областях с мокрым снегом, в северной части умеренные дожди. На Левобережье местами туман”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что ветер северо-западный, на востоке страны юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью и днем 1-6° тепла, в западных областях и на Луганщине от 3° тепла до 1° мороза.
В Карпатах небольшой снег, температура пртягом суток 1-6° мороза.
В Киеве ожидается облачная погода с дождем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем на уровне 4-6° тепла.
В Киевской области ситуация аналогичная, кроме температуры: ночью и днем 1-6° тепла.
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