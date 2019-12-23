У ПЦУ порадили, яку ялинку найкраще обрати на зимові свята

“Ялинка, як і будь-яке інше дерево, рослина чи тварина, є тим Божим творінням, яке разом із людиною радіє події Різдва — приходу в світ Самого Творця. І правильніше, щоби цій події Боговтілення Його творіння раділи живими. Тож які альтернативи ми маємо, аби не купувати зрубані ялинки і таким чином не допомагати нищенню природи? Їх — дуже багато”, — вказали у ПЦУ.

“Найперше, це прикрашання живої ялинки, що росте на подвір’ї, або придбання ялинки у горщику — таку рослину потім можна буде висадити в землю. По-друге, це композиція із хвойних гілок, які можна зв’язати у форму ялинки: обламування лапника (гілок сосен чи ялин) не шкодить лісу, а його подальша переробка є непоганим екологічним рішенням. Цікавим і креативним варіантом може стати імпровізоване новорічне дерево з усього, що є під рукою в домі: книги, ялинкові прикраси, кімнатні рослини, фрукти й солодощі, іграшки, різноманітне хатнє приладдя тощо”, — вказано у дописі.

У прес-службі також вказали: “Штучна ялина — теж альтернатива зрубаній, адже, купуючи її, ви не знищуєте живі дерева, до того ж, вона може слугувати вам новорічною окрасою років 10-20. Але потрібно пам’ятати про правильну її утилізацію, яка би не шкодила довкіллю. Інакше штучні ялинки, що виготовляються із суміші полівінілхлориду та металу, розкладатимуться у природному середовищі кількасот років... Сьогодні Україна вже рухається в бік цивілізованих країн у питанні сортування та переробки сміття, а тому, попередньо відділивши пластик від металу, можна здавати штучні ялинки на утилізацію шляхом високотемпературного спалення”.

У ПЦУ додали, що зазначили, що ялинка лише атрибут та задали питання чи “підготувалися ви, насамперед, духовно до відзначення цього свята”.

Додамо, що восени ПЦУ прокоментувала, чи є біометричний паспорт “печаткою антихриста”.