Синоптики дали прогноз на ближайшие трое суток: дожди, снег и гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В ближайшие дни на территории Украины ожидается облачная погода с осадками в виде снега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В течение пятницы и субботы, 27 и 28 декабря, будет идти мокрый снег и дождь.
“В восточных и южных областях небольшой дождь, 28 декабря с мокрым снегом; на остальной территории временами мокрый снег, 27 декабря в центральных и северных областях преимущественно дождь. 28 декабря на дорогах местами гололедица”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что ветер оба дня северный и северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью и днем 27 декабря 0-5° тепла, 28 декабря от 2° тепла до 3° мороза.
В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днем 3-8° мороза.
В Киевской области и Киеве в эти дни облачно. 27 декабря ожидается дождь и мокрый снег, температура ночью 0-5° тепла. 28 декабря мокрый снег, на дорогах местами гололедица, температура ночью от 3° мороза до 2° тепла.
Ветер аналогичный.
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В свою очередь, в воскресенье и понедельник, 29 и 30 декабря, синоптики прогнозируют существенное похолодание.
“29 декабря небольшой, ночью на Правобережье умеренный снег, 30 декабря без осадков”, — сообщили синоптики.
Так, температу ночью 3-9°, днем 0-5° мороза; в южных (29 декабря и в восточных) областях ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза (ночью 30 декабря 1-6° мороза).
В Карпатах снег, температура ночью 8-14°, днем 5-10° мороза.
В Киеве и области 29 декабря небольшой (ночью умеренный) снег,
30 декабря без осадков. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.
Напомним, сегодня, 26 декабря, в отдельных областях Украины синоптики предупредили о снегопаде.