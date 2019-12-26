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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Синоптики дали прогноз на ближайшие трое суток: дожди, снег и гололедица

Синоптики дали прогноз на ближайшие трое суток: дожди, снег и гололедица

Киев  •  УНН

 • 11491 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В ближайшие дни на территории Украины ожидается облачная погода с осадками в виде снега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

В течение пятницы и субботы, 27 и 28 декабря, будет идти мокрый снег и дождь.

“В восточных и южных областях небольшой дождь, 28 декабря с мокрым снегом; на остальной территории временами мокрый снег, 27 декабря в центральных и северных областях преимущественно дождь. 28 декабря на дорогах местами гололедица”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ветер оба дня северный и северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем 27 декабря 0-5° тепла, 28 декабря от 2° тепла до 3° мороза.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днем 3-8° мороза.

В Киевской области и Киеве в эти дни облачно. 27 декабря ожидается дождь и мокрый снег, температура ночью 0-5° тепла. 28 декабря мокрый снег, на дорогах местами гололедица, температура ночью от 3° мороза до 2° тепла.

Ветер аналогичный.

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В свою очередь, в воскресенье и понедельник, 29 и 30 декабря, синоптики прогнозируют существенное похолодание.

“29 декабря небольшой, ночью на Правобережье умеренный снег, 30 декабря без осадков”, — сообщили синоптики.

Так, температу ночью 3-9°, днем 0-5° мороза; в южных (29 декабря и в восточных) областях ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза (ночью 30 декабря 1-6° мороза).

В Карпатах снег, температура ночью 8-14°, днем 5-10° мороза.

В Киеве и области 29 декабря небольшой (ночью умеренный) снег,

30 декабря без осадков. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

Напомним, сегодня, 26 декабря, в отдельных областях Украины синоптики предупредили о снегопаде.

Украинские Национальные Новости

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