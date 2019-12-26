Водителей предупредили о мокрых дорогах и тумане
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Автомобильные дороги государственного значения на утро четверга, 26 декабря, в большинстве областей Украины - мокрые, также местами удерживается туман. Проезд основными автодорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"По состоянию на 6:00 26 декабря на большей территории страны туман и слабый дождь, на юге местами туман. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. На большинстве перевалочных участках дорог без осадков, во Львовской области небольшой дождь. Покрытие мокрое, на Ужоцком перевале местами образовался снежный накат", - сообщили дорожники.
На дорогах государственного значения, как указано, выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков и тому подобное.
"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - отметили дорожники.
Напомним, в ближайшие дни на территории Украины ожидается облачная погода с осадками в виде снега.