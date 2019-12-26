Зранку у Києві ускладнено рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Станом на 8:50 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, рух ускладнено на проспекті Валерія Лобановського, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Дружби Народів, вулиці В’ячеслава Чорновола та вулиці Великій Васильківській.
Також у заторах стоїть проспект Правди, вулиця Глибочицька, вулиця Юрія Іллєнка та вулиця Дегтярівська.
На лівому березі рух ускладнений на проспекті Юрія Гагаріна, проспекті Генерала Ватутіна, Харківському шосе, Броварському проспекті та проспекті Визволителів.
Також ускладнений рух на всіх мостах: мосту Метро, Дарницькому мосту, Північному та Південному мостах.
Нагадаємо, що водіїв попередили про мокрі дороги та туман.