Утром Киев стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. По состоянию на 8:50 на дорогах Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит Набережное шоссе, бульвар Леси Украинки, Надднепрянское шоссе, улица Лаврская, улица Ивана Мазепы, улица Шелковичная, бульвар Тараса Шевченко, проспект Победы, улица Большая Васильковская, проспект Валерия Лобановского, Воздухофлотский проспект, Кольцевая дорога, улица Пшеничная, улица Вадима Гетьмана, улица Юрия Ильенко, проспект Степана Бандеры, улица Набережно-Рыбальская.
На левом берегу столицы движение затруднено на проспекте Генерала Ватутина, проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе, проспекте Соборности и Броварском проспекте.
Северный мост, мост Метро, мост Патона и Южный мост - стоят в пробках.
Напомним, в некоторых областях Украины в среду, 11 декабря, пройдет дождь, утром - туман, температура воздуха днем достигнет 8 градусов тепла.