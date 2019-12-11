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Сьогодні по Україні до 8 градусів тепла

Сьогодні по Україні до 8 градусів тепла

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У деяких областях України у середу, 11 грудня, дощитиме, вранці - туман, температура повітря вдень сягатиме 8 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"11 грудня на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині невеликий дощ, в горах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня на більшій частині території країни туман", - зазначили синоптики.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла, вдень на крайньому півдні країни 5-8° тепла.

Нагадаємо, у столичній обсерваторії розповіли, чому зима тепла.

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