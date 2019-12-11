Сегодня по Украине до 8 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В некоторых областях Украины в среду, 11 декабря, пройдет дождь, утром - туман, температура воздуха днем достигнет 8 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"11 декабря на Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня на большей части территории страны туман", - отметили синоптики.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла, днем на крайнем юге страны 5-8° тепла.
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