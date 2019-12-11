Сегодня по Украине до 8 градусов тепла

"11 декабря на Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня на большей части территории страны туман", - отметили синоптики.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла, днем на крайнем юге страны 5-8° тепла.

Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.