Зранку Київ стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Станом на 8:50 на дорогах Києва помітне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть Набережне шосе, бульвар Лесі Українки, Наддніпрянське шосе, вулиця Лаврська, вулиця Івана Мазепи, вулиця Шовковична, бульвар Тараса Шевченко, проспект Перемоги, вулиця Велика Васильківська, проспект Валерія Лобановського, Повітрофлотський проспект, Кільцева дорога, вулиця Пшенична, вулиця Вадима Гетьмана, вулиця Юрія Іллєнка, проспект Степана Бандери, вулиця Набережно-Рибальська.
На лівому березі столиці рух ускладнено на проспекті Генерала Ватутіна, проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе, проспекті Соборності та Броварському проспекті.
Північний міст, міст Метро, міст Патона та Південний міст – стоять у заторах.
Нагадаємо, у деяких областях України у середу, 11 грудня, дощитиме, вранці - туман, температура повітря вдень сягатиме 8 градусів тепла.