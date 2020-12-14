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Зрада или победа: торгпред разъяснил решение Арбитража по леса-кругляка

Киев • УНН

 • 12993 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка разъяснил детали решения арбитража о запрете на экспорт леса. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Зрада или победа: торгпред разъяснил решение Арбитража по леса-кругляка

"Кто выиграл арбитраж о запрете экспорта леса-кругляка: Украина или ЕС? И чего больше в решении арбитража: зрады или победы? Попробуем разобраться. Прежде всего, для ЕС запрет Украиной экспорта леса стал Карфагеном, который должен быть разрушен. Слишком много политических усилий было приложено со стороны Брюсселя, чтобы дожать Украину. Но политически решить этот вопрос не получилось, и дело было перенесено в арбитраж", - написал Тарас Качка.

Он отметил, что в опубликованном 11 декабря решении отмечалось, что "(Арбитражная панель) установила, что временный запрет экспорта 2015 года не соответствует статье 35, которая запрещает ограничения экспорта и не обоснован на основании статьи XX (g) GATT 1994, которая применяется на основании статьи 36 Соглашения об ассоциации, поскольку этот запрет экспорта не "относится к сохранению природных ресурсов, что исчерпываются ... Применяются вместе с ограничением внутреннего производства или потребления".

По его словам, то, почему арбитры пришли к выводу, было предсказуемым, поскольку был прецедент арбитража China - Rear Earth, которым пользуются арбитры, а также пояснительная записка к законопроекту (пункт 432), где говорится о развитии отечественной промышленности.

"В свою очередь попытка украинских законодателей формально выполнить условие об ограничении потребления явно не впечатлила арбитров. Особенно когда они с легкостью убедились, что объем потребления древесины в Украине меньше, чем закреплено в законе. Это главный урок для законодателей - объяснение к законопроектам надо писать взвешенно и аккуратно. Поэтому ЕС вроде добивается своей цели - признания запрета экспорта 2015 таким, что не соответствует требованиям Соглашения. И здесь появляется одно большое и жирное но: это признание не означает, что запрет экспорта нужно отменить.

Во-первых, арбитры признали, что ограничивать экспорт леса нельзя. Если есть надлежащее обоснование, то ограничения имеют право существовать", - добавил Качка.

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Он отметил, что это в частности касается запрета экспорта отдельных сортов леса, который был введен в 2005 года.

"Арбитры признали, что он является обоснованным. Очень странно, что ЕС в своем пресс-релизе называет это "частично легитимным". Ведь такую же легитимность имеют, например, все требования ЕС к безопасности продукции. И, по мнению Евросоюза, они вполне легитимны.

В общем ЕС своей риторикой стреляет себе в ногу, ведь уменьшает легитимность и так малолегитимних попыток ввести углеродную пошлину. Это отдельная тема, требующая отдельного обсуждения. Во-вторых, арбитры понимают, что тема леса очень чувствительная, и решение проблемы не может заключаться только в отмене запрета экспорта", - сказал чиновник.

По его словам, в параграфе 438 панель арбитров подчеркивает, что ее заключение нельзя формулировать так, чтобы создавать Украине преграды в развитии устойчивого управления лесным хозяйством в целях экономического развития.

"Краеугольным элементом его выполнения будет создание нормального рынка внутри Украины. Сейчас в Верховной Раде рассматривают законопроект "О рынке древесины". Он вводит цивилизованный рынок торговли лесом. Где, кстати, мы уже видим первые признаки оздоровления. То есть мы сами понимаем, какой рынок хотим и как хотим торговать. И мы сами, как хотим, так его и регулируем. Кроме того, нам нужно достичь договоренностей с Евросоюзом о том, как контролировать торговлю лесом. Это связано с тем, что главным драйвером вредной вырубки леса является спрос на эту продукцию в ЕС (о чем свидетельствуют репорты Earthsight)", - добавил Качка.

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Он отметил, что сначала они должны договориться о порядке контроля за трансграничным перемещением леса между Украиной и ЕС, и только после этого вносить изменения, но не отменять, в запрете экспорта леса и предусматривать, что в случае экспорта в ЕС применяется этот новый механизм.

"Так или иначе, в откровенно проигрышном деле мы смогли добиться того, что доказали: запреты экспорта леса имеют право на существование, если они хорошо обоснованы, а изменения в запрете экспорта Украины определяет сама с учетом всех особенностей торговли лесом. Самое главное же то, что это дело доказало: Соглашение об ассоциации является действенным механизмом защиты интересов ... Соглашение об ассоциации предусматривает, что до 11 января Украина должна подать Евросоюзу предложения по выполнению решения. И это будет следующий шаг в поиске обоюдно приемлемого решения по лесу", - сказал Тарас Качка.

Напомним, арбитраж по лесу вынес решение, что Украина имеет право ограничивать экспорт.

Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на десять лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка), при этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, а древесных пород - с 1 января 2017 года.

15 января 2019 года ЕС подал запрос на проведение консультаций с Украиной о временном запрете экспорта необработанной древесины. Консультации были проведены 7 февраля 2019 года, однако стороны не пришли к взаимно согласованному решению.

20 июня 2019 года ЕС инициировал процедуру разрешения спора путем арбитражного разбирательства и направил запрос о создании Арбитражной группы. Стороны достигли согласия о создании Арбитражной группы в вышеупомянутом составе 28 января 2020 года.

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