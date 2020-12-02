Україна спільно з Інтерполом виявлятиме злочини у сфері охорони лісу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Держекоінспекція долучилась до проекту Інтерполу з виявлення злочинів у лісовому господарстві. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.
“Держекоінспекція спільно з представниками Нацполіції України і правоохоронних органів Чехії, Румунії, Австрії та Словаччини братиме участь у проекті Інтерполу, працюючи над виявленням злочинів у сфері охорони лісу, а також відстеженні всього ланцюгу поставки деревини”, - сказав голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.
За його словами, результатом операції Інтерполу має стати розробка стратегії для відстеження всього ланцюга поставки деревини та ефективне розслідування злочинів у лісогосподарській сфері.
Зокрема він зазначив, що для цього співробітники правоохоронних органів країн-учасниць реалізовуватимуть наступні завдання:
- Здійснюватимуть обмін інформацією про те, як держави контролюють обіг деревини та які тенденції спостерігаються у цій сфері;
- Ділитимуться досвідом про поточні розслідування випадків незаконної вирубки та шляхи протидії цим фактам;
- Визначать спільні стратегічні рішення для розкриття злочинів у сфері лісового господарства.
Також вказано, що в Україні все ще гостро стоїть проблема нелегальної вирубки та експорту незаконної деревини до Євросоюзу.
“Сьогодні Україна залишається одним із найбільших постачальників лісу до Євросоюзу. І значна частина деревини зрубана нелегально та вивозиться з України за фальшивими документами. Так, цього року всесвітньо відома компанія IKEA стала фігурантом репутаційного скандалу: розслідувальна організація Earthsight виявила, що продукція цього бренду виготовлена з незаконного вирубленого карпатського бука. Якщо говорити про інші світові кейси незаконної вирубки, в яких задіяна Україна, то за даними WWF 22% деревного вугілля у ЄС виготовлено саме з наших дерев, частина яких також знищена нелегально”, - додав Андрій Мальований.
Нагадаємо, в ООН заявили, що Карпатський регіон знаходиться в реальній небезпеці на фоні незаконної вирубки лісу та змін клімату.