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Україна спільно з Інтерполом виявлятиме злочини у сфері охорони лісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Держекоінспекція долучилась до проекту Інтерполу з виявлення злочинів у лісовому господарстві. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.

“Держекоінспекція спільно з представниками Нацполіції України і правоохоронних органів Чехії, Румунії, Австрії та Словаччини братиме участь у проекті Інтерполу, працюючи над виявленням злочинів у сфері охорони лісу, а також відстеженні всього ланцюгу поставки деревини”, - сказав голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

За його словами, результатом операції Інтерполу має стати розробка стратегії для відстеження всього ланцюга поставки деревини та ефективне розслідування злочинів у лісогосподарській сфері.

Зокрема він зазначив, що для цього співробітники правоохоронних органів країн-учасниць реалізовуватимуть наступні завдання:

- Здійснюватимуть обмін інформацією про те, як держави контролюють обіг деревини та які тенденції спостерігаються у цій сфері;

- Ділитимуться досвідом про поточні розслідування випадків незаконної вирубки та шляхи протидії цим фактам;

- Визначать спільні стратегічні рішення для розкриття злочинів у сфері лісового господарства.

Також вказано, що в Україні все ще гостро стоїть проблема нелегальної вирубки та експорту незаконної деревини до Євросоюзу.

“Сьогодні Україна залишається одним із найбільших постачальників лісу до Євросоюзу. І значна частина деревини зрубана нелегально та вивозиться з України за фальшивими документами. Так, цього року всесвітньо відома компанія IKEA стала фігурантом репутаційного скандалу: розслідувальна організація Earthsight виявила, що продукція цього бренду виготовлена з незаконного вирубленого карпатського бука. Якщо говорити про інші світові кейси незаконної вирубки, в яких задіяна Україна, то за даними WWF 22% деревного вугілля у ЄС виготовлено саме з наших дерев, частина яких також знищена нелегально”, - додав Андрій Мальований.

Нагадаємо, в ООН заявили, що Карпатський регіон знаходиться в реальній небезпеці на фоні незаконної вирубки лісу та змін клімату.

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