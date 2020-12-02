Украина совместно с Интерполом будет выявлять преступления в сфере охраны леса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Госэкоинспекция присоединилась к проекту Интерпола по выявлению преступлений в лесном хозяйстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госэкоинспекции.
"Госэкоинспекция совместно с представителями Нацполиции Украины и правоохранительными органами Чехии, Румынии, Австрии и Словакии будет участвовать в проекте Интерпола, работая над выявлением преступлений в сфере охраны леса, а также отслеживании всей цепи поставки древесины", - сказал глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.
По его словам, результатом операции Интерпола должна стать разработка стратегии для отслеживания всей цепи поставки древесины и эффективное расследование преступлений в лесохозяйственной сфере.
В частности он отметил, что для этого сотрудники правоохранительных органов стран-участниц будут реализовывать следующие задачи:
- Осуществлять обмен информацией о том, как государства контролируют оборот древесины и какие тенденции наблюдаются в этой сфере;
- делиться опытом о текущих расследованиях случаев незаконной вырубки и пути противодействия этим фактам;
- определят совместные стратегические решения для раскрытия преступлений в сфере лесного хозяйства.
Также указано, что в Украине все еще остро стоит проблема нелегальной вырубки и экспорта незаконной древесины в Евросоюз.
"Сегодня Украина остается одним из крупнейших поставщиков леса в Евросоюз. И значительная часть древесины срублена нелегально и вывозится из Украины по поддельным документам. Так, в этом году всемирно известная компания IKEA стала фигурантом репутационного скандала: расследовательская организация Earthsight обнаружила, что продукция этого бренда изготовлена из незаконного вырубленного карпатского бука. Если говорить о других мировых кейсах незаконной вырубки, в которых задействована Украина, то по данным WWF 22% древесного угля в ЕС изготовлено именно из наших деревьев, часть которых также уничтожена нелегально", - добавил Андрей Малеваный.
Напомним, в ООН заявили, что Карпатский регион находится в реальной опасности на фоне незаконной вырубки леса и изменений климата.