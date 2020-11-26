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Карпатський регіон знаходиться у небезпеці: в ООН висловили стурбованість

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Карпатський регіон знаходиться в реальній небезпеці на фоні незаконної вирубки лісу та змін клімату. Про це в своєму виступі заявила заступник генерального секретаря ООН, виконавчий директор програми ООН з навколишнього середовища Інгер Андерсен, передає УНН.

“Карпатський регіон знаходиться в реальній і безпосередній небезпеці”, — заявила Андерсен.

За її словами, в звіті Програми ООН з навколишнього середовища, Всесвітнього фонду дикої природи і дослідників з центру Eurac Research за 2017 рік йдеться про реальні загрози для регіону, особливо від незаконної вирубки лісів.

“Старовікові праліси Карпат та їх унікальне біорізноманіття зникають із загрозливою швидкістю, оскільки деревина незаконно вирубується і перевозиться через кордони гірських держав і за їх межі. Це має безліч наслідків”, — сказала експерт ООН.

Вона зазначила, що за останні роки Україна пережила кілька руйнівних повеней.

“Частково це пов’язано зі зміною клімату. Але незаконні рубки, що відбуваються під прикриттям труднощів, з якими зіткнулася Україна, знищили великі ділянки лісу, які вбирають надлишки води і служать захистом від повеней”, — заявили в організації.

Як повідомляв УНН, рік тому Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 0873 “Про внесення змін до деяких законів України (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)”, який забороняє суцільну рубку лісів для їх формування і оздоровлення.

Українські Національні Новини

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