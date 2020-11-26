Карпатский регион находится в опасности: в ООН выразили обеспокоенность

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Карпатский регион находится в реальной опасности на фоне незаконной вырубки леса и изменений климата. Об этом в своем выступлении заявила заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен, передает УНН.

“Карпатский регион находится в реальной и непосредственной опасности”, — заявила Андерсен.

По ее словам, в отчете Программы ООН по окружающей среде, Всемирного фонда дикой природы и исследователей из центра Eurac Research за 2017 год говорится о реальных угрозах для региона, особенно от незаконной вырубки лесов.

“Старовозрастные леса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, поскольку древесина незаконно вырубается и перевозится через границы горных государств и за их пределы. Это имеет множество последствий”, — сказала эксперт ООН.

Она отметила, что за последние годы Украина пережила несколько разрушительных наводнений.

“Отчасти это связано с изменением климата. Но незаконные рубки, происходящие под прикрытием трудностей, с которыми столкнулась Украина, уничтожили большие участки леса, которые впитывают излишки воды и служат защитой от наводнений”, — заявили в организации.

Как сообщал УНН, год назад Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 0873 “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)”, который запрещает сплошную рубку лесов для их формирования и оздоровления.

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