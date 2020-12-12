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Арбітраж по лісу виніс рішення: Україна має право обмежувати експорт

Арбітраж по лісу виніс рішення: Україна має право обмежувати експорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Арбітражна група визнала, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу за певних обставин. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка, передає УНН.

“Арбітраж по лісу виніс своє рішення по забороні експорту лісу. Арбітри визнали, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу за певних обставин. Так існуюча заборона експорту 2005 року визнана судом повністю правомірною. Водночас арбітри визнали, що заборона 2015 року має бути відкоригована з урахуванням повного права України регулювати цю сферу діяльності у відповідності зі статтями 290 та 293 Угоди про асоціацію. Заходи з коригування мають бути здійснені у співпраці з ЄС”, - написав Тарас Качка.

Він зазначив, що хижацький попит з боку компаній ЄС є рушієм незбалансованого експорту лісу і створює загрозу для Карпатського регіону, про що говорить виконавчий директор програми ООН з питань довкілля Інгер Андерсен.

“Як не дивно головною причиною того, що ми не змогли до кінця відстояти правомірність заборони експорту 2015 року стало те, що автори цієї заборони надто активно писали про преференції національним виробникам, а не про захист лісу. Тому шановні депутати будьте акуратні в поясненні своїх законодавчих ініціатив.

Рішення арбітрів дає нам широку свободу вибору заходів виконання рішення. Наріжним елементом його виконання буде створення нормального ринку всередині Україні. Отже першим кроком має стати схвалення Закону України “Про ринок деревини” 4197-1”, - додав Качка.

За його словами, вони мають створити цивілізований ринок на основі успішного урядового експерименту по продажі лісу на аукціонах.

“Наступний крок - чітка регламентація з ЄС двостороннього протоколу по торгівлі лісом. І далі - аналіз чи потрібно нам знімати заборону експорту в цілому чи просто передбачити, що по відношенню до ЄС діятиме особовий режим. Так чи інакше - маємо доволі збалансоване рішення арбітрів і можливість на власний розсуд формувати політику з управління лісовим господарством. Дякую усім, хто долучився до формування правової позиції”, - сказав торгпред.

Нагадаємо, Верховна Рада 9 квітня 2015 року ухвалила закон, яким на десять років заборонила експорт лісоматеріалів і пиломатеріалів у необробленому вигляді (лісу-кругляку), при цьому заборону на експорт лісоматеріалів деревних порід (окрім сосни) було запроваджено з 1 листопада 2015 року, а деревних порід - з 1 січня 2017-го.

15 січня 2019 року ЄС подав запит на проведення консультацій із Україною про тимчасову заборону експорту необробленої деревини. Консультації були проведені 7 лютого 2019 року, проте сторони не дійшли взаємоузгодженого рішення.

20 червня 2019 року ЄС ініціював процедуру вирішення спору шляхом арбітражного розгляду і направив запит про створення Арбітражної групи. Сторони досягли згоди про створення Арбітражної групи у вищезгаданому складі 28 січня 2020 року. 

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