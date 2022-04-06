Снова российский Белгород: росСМИ сообщают о "хлопке" в небе

Детали

Согласно сообщениям, жители Белгорода услышали мощный "хлопок" в небе. Официальных заявлений от местных властей не поступало.

Однако мэрия города заявила об утренних сообщениях о заминировании всех учебных заведений города. Спецслужбы проверяют здания образовательных учреждений. Проводится эвакуация населения в безопасные места.

Дополнение



1 апреля сообщалось о том, что в Белгороде горела нефтебаза. Российская сторона заявляла, что якобы удар нанесли с украинских военных вертолетов. В Министерстве обороны Украины заявили, что Украина не подтверждает и не опровергает причастность к пожару на нефтебазе в российском Белгороде.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что ответственность за то, что происходит в Белгороде, несет руководство российской федерации.