В Минобороны Украины прокомментировали пожары в российском Белгороде

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“По состоянию на сегодня украинское государство осуществляет оборонительную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты, все катастрофы и все события, которые происходят на территории российской федерации”, - сказал Мотузяник.

“Мы не впервые видим такие обвинения поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию (о причастности Украины к пожару в Белгородской области россии - ред.), ни опровергать”, - добавил спикер.

Контекст

В Белгороде сегодня утром горела нефтебаза. Российская сторона заявляла, что якобы удар нанесли с украинских военных вертолетов.