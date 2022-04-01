В Минобороны Украины прокомментировали пожары в российском Белгороде
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Украина не подтверждает и не опровергает причастность к пожару на нефтебазе в российском Белгороде. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в пятницу, пишет УНН.
Цитата
“По состоянию на сегодня украинское государство осуществляет оборонительную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты, все катастрофы и все события, которые происходят на территории российской федерации”, - сказал Мотузяник.
“Мы не впервые видим такие обвинения поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию (о причастности Украины к пожару в Белгородской области россии - ред.), ни опровергать”, - добавил спикер.
Контекст
В Белгороде сегодня утром горела нефтебаза. Российская сторона заявляла, что якобы удар нанесли с украинских военных вертолетов.