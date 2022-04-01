У Міноборони України прокоментували пожежі в російському Бєлгороді

Цитата

“Станом на сьогодні українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки, всі катастрофи і всі події, які відбуваються на території російської федерації”, - сказав Мотузяник.

“Ми не вперше бачимо такі звинувачення тому я не буду ні підтверджувати цю інформацію (про причетність України до пожежі у Белгородській області росії – ред.), ні спростовувати”, - додав речник.

Контекст

У Бєлгороді сьогодні зранку палала нафтобаза. Російська сторона заявляла, що нібито удар нанесли з українських військових гелікоптерів.