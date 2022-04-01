У російському Бєлгороді горить нафтобаза, є постраждалі - губернатор
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Бєлгороді (росія) запалала нафтобаза. Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, передає УНН.
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"Відбулася пожежа на нафтобазі у місті Бєлгороді. Усі екстрені служби виїхали на місце. Вживаються заходи щодо її ліквідації", - написав Гладков.
Згодом він заявив, що нібито удар нанесли з українських військових гелікоптерів.
Він додав, що постраждали два працівники нафтобази.
"Їм надано першу допомогу, їх життю нічого не загрожує. Починаємо розселяти мешканців вулиць Поштова, Макаренка та Костянтина Заслонова у безпечніше місце", - йдеться в повідомленні.
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