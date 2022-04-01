В российском Белгороде горит нефтебаза, есть пострадавшие - губернатор
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Белгороде (россия) запылала нефтебаза. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает УНН.
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"Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по ее ликвидации", - написал Гладков.
Позже он заявил, что якобы удар нанесли с украинских военных вертолетов.
Он добавил, что пострадали два работника нефтебазы.
"Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает. Начинаем расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место", - говорится в сообщении.
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