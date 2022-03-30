Генштаб ЗСУ про вибух боєприпасів у російському Бєлгороді: типово для військових рф
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Самовільна детонація боєприпасів в російському Бєлгороді є прикладом типового для російських військовослужбовців масового використання застарілих небезпечних боєприпасів, зокрема і часів Другої світової війни. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"Вчора в російському місті Бєлгород внаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їх самовільна детонація. Зазначена ситуація є прикладом типового для російських військовослужбовців масового використання застарілих небезпечних боєприпасів зокрема і часів Другої Світової Війни", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Вчора Генеральний штаб Збройних сил України попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких росія облаштувала в районі Чорнобильської АЕС.
"Росія має негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони", - наголошують в Генштабі.
Доповнення
Губернатор регіону В'ячеслав Гладков повідомляв, що вибухи у селі Червоний Жовтень Білгородського району росії сталися через пожежу на складі боєприпасів. Він додав, що інформація неперевірена та запропонував дочекатися офіційного повідомлення міноборони рф.