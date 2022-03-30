Генштаб ВСУ о взрыве боеприпасов в российском Белгороде: типично для военных рф

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"Вчера в российском городе Белгород в результате пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки боеприпасов произошла их самовольная детонация. Указанная ситуация является примером типичного для российских военнослужащих массового использования устаревших опасных боеприпасов, в том числе и времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Детали

Вчера Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный склад которых россия обустроила в районе Чернобыльской АЭС.

"Россия должна немедленно вывести свои войска из Чернобыльской зоны", - отмечают в Генштабе.

Дополнение

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что взрывы в селе Красный Октябрь Белгородского района россии произошли из-за пожара на складе боеприпасов. Он добавил, что информация непроверенная и предложил дождаться официального сообщения минобороны рф.