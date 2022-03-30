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Причиной взрывов под Белгородом мог стать пожар на складе боеприпасов – губернатор

Киев • УНН

 • 106995 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Взрывы в селе Красный Октябрь Белгородского района россии произошли из-за пожара на складе боеприпасов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что информация непроверенная и предложил дождаться официального сообщения минобороны рф, передает УНН.

Причиной взрывов под Белгородом мог стать пожар на складе боеприпасов – губернатор

Цитата

"О причинах происшествия. Ждем официального сообщения министерства обороны российской федерации. По непроверенной информации, произошел пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодня находится под контролем", - написал Гладков.

Детали 

По его словам, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

"Разрушенных жилых, нежилых зданий на территории села у нас нет", - добавил он.

Дополнение

В районе села Красный Октябрь Белгородского района (россия) прогремели взрывы. Предварительной причиной назвали "человеческий фактор".

Российские СМИ сообщали, что, вероятно, горел склад боеприпасов.

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