Причиной взрывов под Белгородом мог стать пожар на складе боеприпасов – губернатор
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Взрывы в селе Красный Октябрь Белгородского района россии произошли из-за пожара на складе боеприпасов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что информация непроверенная и предложил дождаться официального сообщения минобороны рф, передает УНН.
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"О причинах происшествия. Ждем официального сообщения министерства обороны российской федерации. По непроверенной информации, произошел пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодня находится под контролем", - написал Гладков.
Детали
По его словам, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
"Разрушенных жилых, нежилых зданий на территории села у нас нет", - добавил он.
Дополнение
В районе села Красный Октябрь Белгородского района (россия) прогремели взрывы. Предварительной причиной назвали "человеческий фактор".
Российские СМИ сообщали, что, вероятно, горел склад боеприпасов.