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Причиною вибухів під Бєлгородом могла стати пожежа на складі боєприпасів – губернатор

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Вибухи у селі Червоний Жовтень Бєлгородського району росії сталися через пожежу на складі боєприпасів. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков. Він додав, що інформація неперевірена і запропонував дочекатися офіційного повідомлення міноборони рф, передає УНН.

Причиною вибухів під Бєлгородом могла стати пожежа на складі боєприпасів – губернатор

Цитата

"Про причини події. Чекаємо на офіційне повідомлення міністерства оборони російської федерації. За неперевіреною інформацією, сталася пожежа на складі боєприпасів. Ситуація на сьогодні перебуває під контролем", - написав Гладков.

Деталі

За його словами, жертв та постраждалих серед мирного населення немає.

"Зруйнованих житлових, нежитлових будівель на території села ми не маємо", - додав він.

Доповнення

У районі села Червоний Жовтень Бєлгородського району (росія) прогриміли вибухи. Попередньою причиною назвали "людський фактор".

Російські ЗМІ повідомляли, що, ймовірно, горів склад боєприпасів.

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