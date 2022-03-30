Причиною вибухів під Бєлгородом могла стати пожежа на складі боєприпасів – губернатор

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"Про причини події. Чекаємо на офіційне повідомлення міністерства оборони російської федерації. За неперевіреною інформацією, сталася пожежа на складі боєприпасів. Ситуація на сьогодні перебуває під контролем", - написав Гладков.

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За його словами, жертв та постраждалих серед мирного населення немає.

"Зруйнованих житлових, нежитлових будівель на території села ми не маємо", - додав він.

Доповнення

У районі села Червоний Жовтень Бєлгородського району (росія) прогриміли вибухи. Попередньою причиною назвали "людський фактор".

Російські ЗМІ повідомляли, що, ймовірно, горів склад боєприпасів.