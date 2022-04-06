Знову російський Бєлгород: росЗМІ повідомляють про "хлопок" в небі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У російському Бєлгороді повідомляють про черговий "хлопок" в небі та евакуацію школярів через повідомлення про мінування. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
Згідно з повідомленнями, жителі Бєлгорода почули потужний "хлопок" в небі. Офіційних заяв від місцевої влади не надходило.
Проте мерія міста заявила про ранкові повідомлення про замінування всіх навчальних закладів міста. Спецслужби перевіряють будівлі освітніх закладів. Проводиться евакуація населення до безпечних місць
Доповнення
1 квітня повідомлялося про те, що у Бєлгороді горіла нафтобаза. Російська сторона заявляла, що нібито удару завдали з українських військових вертольотів. У Міністерстві оборони України заявили, що Україна не підтверджує та не спростовує причетність до пожежі на нафтобазі у російському Білгороді.
Радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович заявив, що відповідальність за те, що відбувається на Бєлгороді, несе керівництво російської федерації.