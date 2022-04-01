Арестович про Белгород: ответственность за происходящее в россии несет руководство рф

Цитата

"С утра очень много разговоров о том, что в Белгороде что-то взрывается, горит, какая-то паника у них и т.д., ловят Бандеру. Что я хочу вам сказать по поводу Белгорода: военно-политическое руководство Украины предпринимает все способы, приемы, действия и методы, чтобы обезопасить Украину – нашу территориальную целостность, неприкосновенность, мир и покой над нашими головами. Мы ведем боевые оборонительные действия на своей территории", - сказал Арестович.

По его словам, это ответственность руководства российской федерации - разбираться в том, что же происходит в Белгороде.

"Может кто-то покурил не в том месте, может быть еще что-то, а может российские военные саботируют выполнение приказов и не хотят заходить на украинскую территорию, доступными ими методами. В любом случае всю ответственность за происходящее на территории российской федерации несет руководство российской федерации. К ним и все вопросы", - добавил советник главы ОП.

Ранее

В Министерстве обороны Украины заявили, что Украина не подтверждает и не опровергает причастность к пожару на нефтебазе в российском Белгороде.

Контекст

В Белгороде сегодня утром горела нефтебаза. Российская сторона заявляла, что якобы удар нанесли с украинских военных вертолетов.