Арестович про Белгород: ответственность за происходящее в россии несет руководство рф
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Ответственность за происходящее на территории российской федерации несет руководство российской федерации. Об этом заявил в видеообращении советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, комментируя пожар на нефтебазе в Белгороде, пишет УНН.
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"С утра очень много разговоров о том, что в Белгороде что-то взрывается, горит, какая-то паника у них и т.д., ловят Бандеру. Что я хочу вам сказать по поводу Белгорода: военно-политическое руководство Украины предпринимает все способы, приемы, действия и методы, чтобы обезопасить Украину – нашу территориальную целостность, неприкосновенность, мир и покой над нашими головами. Мы ведем боевые оборонительные действия на своей территории", - сказал Арестович.
По его словам, это ответственность руководства российской федерации - разбираться в том, что же происходит в Белгороде.
"Может кто-то покурил не в том месте, может быть еще что-то, а может российские военные саботируют выполнение приказов и не хотят заходить на украинскую территорию, доступными ими методами. В любом случае всю ответственность за происходящее на территории российской федерации несет руководство российской федерации. К ним и все вопросы", - добавил советник главы ОП.
Ранее
В Министерстве обороны Украины заявили, что Украина не подтверждает и не опровергает причастность к пожару на нефтебазе в российском Белгороде.
Контекст
В Белгороде сегодня утром горела нефтебаза. Российская сторона заявляла, что якобы удар нанесли с украинских военных вертолетов.