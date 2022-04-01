Арестович про Бєлгород: відповідальність за те, що відбувається в росії, несе керівництво рф

Цитата

"З ранку дуже багато розмов про те, що в Бєлгороді щось вибухає, горить, якась паніка у них і т.д., ловлять Бандеру. Що я хочу вам сказати з приводу Бєлгорода: військово-політичне керівництво України вживає всі способи, прийоми, дії і методи, щоб убезпечити Україну - нашу територіальну цілісність, недоторканність, мир і спокій над нашими головами. Ми ведемо бойові оборонні дії на своїй території", - сказав Арестович.

За його словами, це відповідальність керівництва російської федерації - розбиратися в тому, що ж відбувається в Бєлгороді.

"Може хтось покурив не в тому місці, може бути ще щось, а може російські військові саботують виконання наказів і не хочуть заходити на українську територію, доступними ними методами. У будь-якому випадку всю відповідальність за те, що відбувається на території російської федерації несе керівництво російської федерації. До них і всі питання", - додав радник глави ОП.

Раніше

У Міністерстві оборони України заявили, що Україна не підтверджує і не спростовує причетність до пожежі на нафтобазі в російському Бєлгороді.

Контекст

У Бєлгороді сьогодні вранці горіла нафтобаза. Російська сторона заявляла, що нібито удар завдали з українських військових вертольотів.